Etkinlik, köy halkı ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirleri bir araya getirerek, coşkulu görüntülere sahne oldu. Azapbaşlı Köyü Derneği tarafından organize edilen şenlik, köyün mesire alanında sabah saatlerinde başladı. Saat 12.00’de başlayan program, gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam ederek akşam saat 17.30’da sona erdi.

Şenliğe, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Selçuk Bağcı ve yönetim kurulu üyeleri, Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Kozan, Sarıkaya İlçe Müftüsü, devlet hastanesinde görevli doktorlar, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ile Ankara başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Programın moderatörlüğünü Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Servet Biçer üstlendi. Etkinlikte köyün kültürel mirası çeşitli sunumlar ve performanslarla tanıtıldı.

Köy dışında yaşayan Azapbaşlılılar için adeta bir buluşma noktası olan şenlikte, katılımcılar yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi. Samimi atmosferin hâkim olduğu etkinlikte her yaştan vatandaş, unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlik kapsamında yapılan protokol konuşmalarında, köyün sosyal ve kültürel gelişimine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Gençlerin etkinliğe gösterdiği ilgi ise konuşmacılar tarafından takdirle karşılandı ve gelecek açısından umut verici olarak değerlendirildi.

Şenliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri sahne performansları oldu. Yerel sanatçılar Recep Dönmez ve Havanur’un seslendirdiği türküler izleyicilerden büyük beğeni toplarken, halk oyunları ekiplerinin gösterileri de programa renk kattı.

Azapbaşlı Köyü Derneği Başkanı Habip Kayaaltı ve yönetim kurulu üyeleri, organizasyon sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarıyla takdir topladı. Etkinlik sonunda yapılan açıklamada, bu tür organizasyonların köy kültürünü yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.