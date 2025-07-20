Bankalar, dijital dolandırıcılığa karşı güvenlik önlemlerini artırıyor. 6 ayda bir zorunlu şifre yenileme uygulaması, mobil bankacılığın ardından şimdi de ATM’lerde hayata geçiyor. Uygulama yarından itibaren Yozgat dahil 81 ilde başlayacak.

ATM'de Şifre Yenileme Dönemi Başlıyor

Dijital güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçen bankalar, artık ATM'lerde de 6 ayda bir şifre yenilemeyi zorunlu hale getiriyor. Yeni uygulama kapsamında, son 6 ay içinde şifresini değiştirmeyen kullanıcılar ATM’den işlem yapmadan önce yeni bir şifre belirlemek zorunda kalacak.

Bankacılık sektöründe daha önce mobil şubelerde uygulanan “6 ayda bir şifre yenileme” zorunluluğu, artık fiziksel ATM'lerde de geçerli olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) resmi bir tebliği olmamakla birlikte, sektör kaynakları çok sayıda bankanın bu uygulamayı güvenlik gerekçesiyle devreye aldığını bildirdi.

Yozgat Dahil 81 İlde Yürürlüğe Girecek

Yeni uygulama, yarından itibaren Türkiye genelindeki tüm illerde hayata geçirilecek. Yozgat’taki ATM kullanıcıları da şifrelerini belirli periyotlarla yenilemek zorunda kalacak.

Aynı Şifre Tekrar Kullanılamayacak

Uygulama kapsamında, kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini yeniden kullanmalarına sistem izin vermeyecek. Bu sayede, sık tekrar edilen ya da kolay tahmin edilebilen şifrelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Şifreler Karmaşık Olsun”

Uzmanlar, yeni düzenlemenin özellikle uzun süredir şifresini değiştirmeyen kullanıcıları kapsadığını belirterek, vatandaşların şifrelerini güçlü kombinasyonlarla oluşturmalarını ve düzenli olarak güncellemelerini öneriyor.