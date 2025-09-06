1979 doğumlu olan Aytekin Cengiz, 2025 itibarıyla 46 yaşında.

İstanbul’da doğup büyüyen sanatçı, Malatya kökenli bir aileden geliyor.

Özel hayatına dair fazla bilgi paylaşmasa da, kariyerindeki azmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Cengiz, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda projeler üretmeye devam ediyor.

Oyuncu Kariyeri

Aytekin Cengiz’in sanat yolculuğu 1998 yılında başlamıştır.

Tiyatro dünyasına ünlü tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan’ın yanında staj yaparak giriş yapan Cengiz, konservatuvar eğitimi alarak profesyonel tiyatro sanatçısı olmuştur.

Bu süreçte hem sahne deneyimi kazanmış hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı bulmuştur.

Cengiz, oyunculuğun yanı sıra senaristlik ve film yapımcılığıyla da öne çıkıyor.

Günümüze kadar 11 film senaryosu yazdı ve bu senaryoların her biri gişede 1 milyon izlenmeyi aştı.