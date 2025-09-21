Kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Ayşe Sena Şeref kimdir? Miss International 2025 Ayşe Sena Şeref kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Kimdir?

Ayşe Sena Şeref, genç kuşağın dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 2024 Miss Turkey yarışmasında gösterdiği zarafet, güçlü akademik birikimi ve vizyoner duruşuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2025 yılında Tokyo'da gerçekleşecek Miss International güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olması, onun için yalnızca bir kariyer adımı değil, aynı zamanda bir uluslararası vitrin haline geldi.

Nerede Doğdu?

1999 yılında dünyaya gelen Ayşe Sena Şeref, 2025 itibarıyla 26 yaşındadır. Doğup büyüdüğü şehir Ankara olan Şeref, bu kente hem ailesel hem de sosyal yönden güçlü bağlarla bağlıdır. Gençlik dönemini Ankara'nın kültürel ve eğitimsel zenginlikleriyle yoğrulmuş bir şekilde geçirdiği bilinmektedir.

Eğitim Hayatı İle İlgili Bilgiler

Ayşe Sena Şeref'in eğitim geçmişi de en az kariyeri kadar etkileyicidir. Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayarak güçlü bir akademik temelin üzerine inşa ettiği kariyerini, lisans düzeyinde İtalya'nın prestijli Milano Cattolica Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi alarak sürdürmüştür. Bu süreç, onun farklı kültürlerle iç içe bir perspektif kazanmasını sağlamıştır. Şu anda ise Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programına devam etmektedir. Bu akademik yolculuk, onun yalnızca güzelliğiyle değil, bilgi birikimi ve entelektüel donanımıyla da ön plana çıktığını ortaya koymaktadır.

Mıss Internatıonal 2025

Miss International, Japonya merkezli ve küresel barış, anlayış ve kültürel köprüler kurmayı hedefleyen saygın bir güzellik yarışmasıdır. Ayşe Sena Şeref, Türkiye'yi bu platformda temsil edecek olmanın gururunu taşımaktadır. Bu önemli görev öncesinde duygularını şu sözlerle ifade etmiştir:

"Doğu ile Batı'nın birleştiği bu topraklardan yalnızca bir unvan değil, köklü bir miras taşıyorum."

"Bu yolculuk bir yarışmadan öte… Kimliğimizin, özümüzün ve bugünlere geldiğimiz gurur dolu bir yoldur. Unutmayın; kısmetinizde varsa sizi nasıl olursa olsun bulur… Tokyo, geliyorum…"

Bu sözler, onun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve düşünsel bir derinliğe sahip olduğunu açıkça göstermektedir.

Ayşe Sena Şeref Vizyonu

Ayşe Sena Şeref, modern Türkiye'yi yalnızca güzellik sahnesinde değil, küresel platformlarda da temsil etme hedefiyle ilerlemektedir. Eğitimli, kültürlü ve çok yönlü bir birey olarak, hem ifade gücü hem de duruşuyla iz bırakmayı başaran bir isimdir. Önümüzdeki dönemde, akademik kariyeriyle birlikte uluslararası temsillerde de Türkiye'nin adını gururla duyurabilecek potansiyele sahiptir.

Miss Turkey 2024 yarışmasına 12 numarayla katılan Ayşe Sena Şeref, geçtiğimiz aylarda yeniden podyuma çıkacağını duyurmuş ve Türkiyeyi Miss International 2025 sahnesinde temsil edeceğini açıklamıştı.

Yüksek Lisans Eğitimini Tamamladı

Ayşe Sena Şeref, bu kez bambaşka bir heyecanını sevenleriyle paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ayşe Sena Şeref, bugün kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.