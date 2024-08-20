Ayhan Özçelik’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ayhan Özçelik kimdir? İşte detaylar…

AYHAN ÖZÇELİK OLAYIN NEDİR?

İstanbul'un göbeğinde şoke eden bir olay yaşandı. Hayvan severlerin sokak köpeklerini gözü kara bir şekilde sahip çıktığı günlerde başıboş sokak köpekleri zihinsel engelli adamı parçalayarak yedi.

İstanbul’un Fatih ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan zihinsel engelli bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Sümbül Efendi Mahallesi'nde sabah saat 04.40 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Ayhan Özçelik boş bir arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Özçelik’in ağır yaralandığını gören belediye çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özçelik’in cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazesi, burada yapılan işlemler sonrası ailesine teslim edildi. Özçelik’in ağabeyi Burhan Özçelik, olayla ilgili polise verdiği ifadede, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu ve Silivrikapı Mahallesi'ndeki kız kardeşini ziyaret ettiğini, olayın muhtemelen eve dönüş yolunda gerçekleştiğini belirtti.

1 AY ÖNCE YİNE SALDIRMIŞLAR

Burhan Özçelik, köpeklerin saldırısının ardından kardeşinin vücudunda elbise kalmadığını ve ciddi şekilde yaralandığını söyledi. Ayrıca, bir ay önce aynı köpeklerin amca çocuklarına ve iki hafta önce başka bir kıza saldırdığını belirtti.

Olay sırasında çöpçülerin köpekleri kovalamaya çalıştığını ve ambulansı çağırdığını ifade etti. Özçelik, çöpçülerin yardımı olmasaydı, köpeklerin kardeşini sabaha kadar yemeye devam edeceğini ve Özçelik’in bu süreçte hayatta kalacağını belirtti.

Özçelik’in son anlarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.