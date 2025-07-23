Kota taahhüdünü yerine getirerek pancarını eken çiftçilerin ürünlerinin türlü bahanelerle reddedildiğini belirten Aydoğmuş, yaşananları “zulüm” olarak niteledi.

“Kota Var, Ürün Var Ama Fabrika Kabul Etmiyor”

Yozgat Şeker Fabrikası’nın çiftçilere verdiği kota doğrultusunda pancar eken üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirten İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Çiftçimiz aylarca tarlasına emek verdi, pancarını yetiştirdi. Ancak şimdi fabrika, hiçbir makul gerekçe göstermeden, verilen kotaları iptal ediyor ve tarlalardaki ürünü kabul etmiyor. Bu emek gaspıdır” ifadelerini kullandı.

Ak Parti’ye Ve İl Başkanlığına Tepki

AK Parti iktidarının bu haksızlığa sessiz kaldığını belirten Aydoğmuş, “Çiftçinin bu çığlığına sırtını dönen AK Parti hükümetini ve Yozgat AKP İl Başkanlığını en ağır şekilde kınıyorum. Siz bu çiftçinin alın terine, emeğine neden bu kadar acımasızca saldırıyorsunuz? Sormak istiyorum: Sizde hiç mi vicdan, hiç mi insani duygu kalmadı?” şeklinde konuştu.

“Zulme Karşı Sesimizi Yükselteceğiz”

Kota iptallerinin derhal geri çekilmesini talep eden Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Çiftçimizin sesi olacağız. Tarlasında alın teriyle üretim yapan her bir üreticinin yanındayız. Bu hukuksuzluğun ve vicdansızlığın karşısında durmaya devam edeceğiz. Kota silme zulmünden derhal vazgeçin” çağrısında bulundu.