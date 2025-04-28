Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, kronik kalp ve böbrek hastası olan tutuklu öğrenci Esila Ayık’ın bilincini kaybederek hastaneye kaldırılmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Başkan Aydoğmuş, yaşanan durumu büyük bir vicdansızlık olarak nitelendirerek, “Yazık değil mi! Bu genç ne yaptı? Elinde silahla mı birilerini taradı?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Aydoğmuş, kronik rahatsızlıkları bilinen bir gencin günlerdir hastalığı ilerlerken tedavi edilmeden tutulmasını büyük bir adaletsizlik ve insanlık suçu olarak değerlendirdi.

Ömer Aydoğmuş açıklamasında, “Allah aşkına; kaç gündür kronik kalp ve böbrek hastası olduğu bilinen bu genç ölümle savaşırken mi hastaneye kaldıracaktınız? Sırf siyasi hırslar uğruna bir genci ölüme terk edenler, bunun vebalini ne bu dünyada ne de ahirette veremeyecekler” şeklinde konuştu.

Başkan Aydoğmuş, açıklamasının sonunda Esila Ayık’a acil şifalar dileyerek, "Rabbim bu gence ve onun gibi zulme uğrayan tüm gençlere şifa versin. Tutuklu yargılanan, haksızlığa uğrayan gençlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, insan hakları ve adalet vurgusuyla, gençlere reva görülen bu muamelenin karşısında kararlılıkla duracaklarını belirtti.