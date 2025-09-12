Aydıncık ilçesinde, belediye tarafından yapımına başlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamından uzlaştırma ofisi açılacak.

Uzlaştırma ofisi, 15 Eylül Pazartesi günü vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sosyal Hayata Önemli Adım

Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, proje ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; “İlçemizde başlattığımız kentsel dönüşüm projesi kapsamında uzlaşma ofisi 15 Eylül 2025 Pazartesi günü vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Proje ile modern konutların yanı sıra kapalı otopark, ticari alanlar, park ve çarşı merkeziyle birlikte yeni bir yaşam alanı ilçemize kazandıracağız. Kentsel dönüşüm projemizle ilçemizin kalbine canlılık katacak, sosyal hayatı canlandıracak önemli bir adım olacaktır” dedi.

Muhabir: Selma Şahin