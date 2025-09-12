"Doğru Bilgi, Sağlıklı Bebek, Mutlu Aile" sloganıyla başlatılan program, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde hayata geçirildi.



Eğitimlere anne ve babaların yanı sıra, büyükanne, büyükbaba ve bebeğin bakımını üstlenen aile yakınları da katılabiliyor. Uzman ekipler tarafından verilen derslerde, bebeklerin sağlıklı gelişimini destekleyen doğru ve güncel bilgiler paylaşılırken, aynı zamanda ebeveynlerin bilinçlenmesi sağlanıyor.



Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; "Bebek Akademileri ile amacımız, bebeklerin sağlıklı büyümesini desteklerken aile bireylerini doğru bilgiyle donatmak. Eğitimlerimiz sadece anne ve babalarla sınırlı değil; bebeğin bakımında rol alan tüm aile fertlerini kapsıyor. Önümüzdeki süreçte akademilerimizi çocuk ve ergen dönemine yönelik eğitimlerle genişleterek, hayatın her evresinde sağlıklı bir topluma ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.