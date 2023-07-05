İcraya vermişin dosyam duruyor
Beyana yazmaya malım var mı ki
Ortaktır avukatlar zengin koruyor
Şu dünyada sizden zalim var mı ki
Fabrikam kalmadı uncu değilim
Otelim olmadı hancı değilim
On gün hapis etsen kinci değilim
Kelepçe takacak kolum var mı ki
Bir oğlum var çalışmaya salmadım
Oturacak ev yok daha almadım
Bir sazım var doğru dürüst çalmadım
Mızrabı tutacak elim var mı ki
Âşık İdris bu acıyı kim dener
Karanlıkta yanan mum bile söner
Kefene girince beyaza döner
Mezara girecek salım var mı ki