İcraya vermişin dosyam duruyor

Beyana yazmaya malım var mı ki

Ortaktır avukatlar zengin koruyor

Şu dünyada sizden zalim var mı ki

Fabrikam kalmadı uncu değilim

Otelim olmadı hancı değilim

On gün hapis etsen kinci değilim

Kelepçe takacak kolum var mı ki

Bir oğlum var çalışmaya salmadım

Oturacak ev yok daha almadım

Bir sazım var doğru dürüst çalmadım

Mızrabı tutacak elim var mı ki

Âşık İdris bu acıyı kim dener

Karanlıkta yanan mum bile söner

Kefene girince beyaza döner

Mezara girecek salım var mı ki