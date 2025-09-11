Bir atış poligonuna gelen bir genç, kafasına ateş ederek intihar etti.

İddiaya göre, poligona atış yapmak için gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla kafasına ateş etti.

Poligon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında İstanbul’un Maltepe ilçesinde Aydınevler Mahallesi’nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi.

Acı haberi alan Çalışkan’ın ailesi de poligona geldi. Büyük üzüntü yaşayan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Çalışkan’ın psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, gencin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.