Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede, 37 ilin yeni emniyet müdürü atandı, ayrıca 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Yapılan atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereği gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin yayınlandığını duyurdu.

Oğuz Tüzün Kimdir?

Emniyet teşkilatında kritik görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürü görevine atanırken, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Bu kapsamda Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü görevine Oğuz Tüzün getirildi.

Polis teşkilatında uzun yıllardır görev yapan Tüzün, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis başmüfettişi olarak görev yapıyordu.