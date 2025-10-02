Can Holding soruşturmasının Ciner Grubu’na sıçramasıyla birlikte kamuoyunun odağına oturan isimlerden biri de Atilla Ciner’in eşi Gözde Türkpençe oldu. “Suç örgütü kurmak” ve “kara para aklamak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, ailesi ve yakın çevresi de araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeden sonra özellikle Atilla Ciner’in özel hayatı ve eşiyle ilgili detaylar sosyal medyada sıkça aratılan konular arasında yer edindi.

1984 senesinde İstanbul’da doğan Gözde Türkpençe, dansçı ve oyuncu kimliğiyle tanınıyor. Sanatla iç içe bir ailede yetişen Türkpençe’nin ablası Ahu Türkpençe de oyunculuk kariyeriyle Türkiye’de tanınan isimlerden biri. Küçük yaşta başladığı bale eğitimiyle sanat yolculuğuna adım atan Gözde Türkpençe, kariyerine disiplinli ve profesyonel bir temel üzerine kurdu.

Klasik bale eğitimine 6 yaşında başlayan Türkpençe, İstanbul’un köklü okullarından Sainte-Pulcherie Fransız Lisesi mezun olmuştur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nden başarıyla mezun olan sanatçı, birçok sahne performansı ve dans prodüksiyonunda yer aldı. Ayrıca bazı televizyon projelerinde de rol alarak oyunculuk alanında da kendini gösterdi. Gözde Türkpençe, Türkiye’de çağdaş dans alanında yetişmiş önemli isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.