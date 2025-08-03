Ataberk Doğan Kimdir?

Ataberk Doğan, sosyal medya fenomeni, yayıncı, oyuncu ve YouTuber olarak tanınan bir internet ünlüsüdür. İlk olarak Vine platformundaki kısa komedi videolarıyla popülerliğe ulaşan Doğan, daha sonra YouTube ve Twitch yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye başlamıştır.

Ataberk Doğan Kaç Yaşında?

Ataberk Doğan, 28 Mayıs 1993 doğumlu ve 32 yaşındadır.

Ataberk Doğan Nereli?

Ataberk Doğan, Edirne doğumludur. Ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği yayınlarda memleketini sıkça anmasıyla ve konuşmasıyla da tanınır.

Hangi Platformlarda Yayın Yapıyor?

Ataberk Doğan, sosyal medya kariyerine Vine ile başlamış, ardından YouTube, Twitch ve son olarak da Kick platformlarında yayınlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca zaman zaman DLive ve Discord üzerinden de etkileşimli içerikler sunmuştur.

Ataberk Doğan Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Fenomen isim, 2019 yılında vizyona giren “Kırk Yalan” adlı Türk komedi filminde rol aldı. Filmde Zeynep Alkan, Melis Sabah, Ceren Taşçı ve Hamdi Alkan gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçmiştir.

Yayın Tarzı Nasıldır?

Ataberk Doğan, ailesiyle birlikte yaptığı yayınlarla dikkat çeker. Özellikle babası, annesi ve kardeşini yayınlarına dahil etmesi, samimi ve içten bir yayın dili oluşturmasını sağlamıştır.

Ataberk Doğan Neden Gözaltına Alındı?

12 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya fenomenlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Ataberk Doğan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Operasyonun detayları şöyle:

Twitch, YouTube ve TikTok üzerinden yayın yapan 12 fenomen hakkında işlem yapıldı

Yayıncıların, “key drop” adlı bir sitede dijital oyun kutuları açarak kumar oynattıkları öne sürüldü

Kullanıcılara yönelik olarak “hediye kasa”, “skin kazanma” gibi yöntemlerle yasadışı sanal kumar teşvik edildiği belirtildi

Elde edilen eşyaların satılarak paraya dönüştürüldüğü ve haksız kazanç sağlandığı iddia edildi

Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.