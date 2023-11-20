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SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ve emekli maaşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte maaşlarda yapılacak zamlar merak konusu olurken, Yılmaz'ın tahminleri dikkat çekiyor.

Emin Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret ve SSK/Bağkur emeklilerinin maaşları için canlı yayında rakam verdi. Yılmaz, bugüne kadar olan dört aylık enflasyon verileriyle şu anki durumu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar olan, yani dört aylık enflasyon verisiyle şu anki rakamımız, devamında yıllık enflasyon yüzde altmış beş olursa yüzde otuz yedilik bir zamla 10 bin 332 lira, üst tahmin olan yüzde altmış sekiz olursa da yüzde kırklık bir zamla 10 bin 521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz."

Ayrıca, asgari ücret konusunda Yılmaz'ın tahmini ise 16 bin ila 17 bin bandında bir rakam olacak. Yılmaz, "Asgari ücrete kabaca yüzde 40 ila 50 arasında bir zam geleceğini söyleyebiliriz" şeklinde açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışan ve emekli, Yılmaz'ın bu tahminleri doğrultusunda maaşlarında yaşanacak olası değişikliklere odaklanmış durumda.