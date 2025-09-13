Bayrampaşa Belediyesine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Yenişafak'ın haberine göre; hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Arzu Doyran da var.

Arzu Doyran Kimdir?

Bayrampaşa CHP Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Bayrampaşa Belediye meclis üyesi olan Arzu Doyran 28 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.

Anne ve baba tarafından kökleri Selanik göçmeni bir aileye dayanmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Fatih’te tamamlayan Doyran, şu anda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü 1. sınıf öğrencisi olarak akademik hayatına devam etmektedir. İki çocuk annesidir.

Arzu Doyran’ın Siyasi Hayatı

Arzu Doyran, siyasete olan ilgisini küçük yaşlarda kazandı. 2009 yılında Bayrampaşa’da aktif siyasete adım atan Doyran, özellikle yerel yönetimler döneminde kadınların siyasette daha fazla yer alması için çalışmalar yürüttü.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayrampaşa Kadın Kolu Başkanı olarak seçilen Doyran, bu görevini 10 yılı aşkın süredir aralıksız sürdürmektedir.

CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Arzu Doyran, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylığını açıklamıştır.

Arzu Doyran Neden Gözaltına Alındı?

Bayrampaşa Belediyesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. "iİrtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Bayrampaşa CHP Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda meclis üyesi Arzu Doyran da var.