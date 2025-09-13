Sonbahar ve kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri yoğuşma ve küf oluşumu oluyor.

Uzmanlar, bu durumu önlemek için pratik ve düşük maliyetli bir yöntem öneriyor: Pencere kenarlarına tuz dolu kâseler koymak.

Tuzun Çözümü

Tuz, çevresindeki nemi emen doğal bir madde.

Yani evin içinde havadaki fazla su buharını çekerek yoğuşmayı azaltıyor.

Bu sayede pencere kenarlarında su damlacıkları birikmiyor, duvarlarda rutubet ve küf oluşumu engelleniyor.

Tuz kâseleri özellikle küçük ve orta ölçekli nem sorunları için etkili. Kâsenin içindeki tuz zamanla topaklanıyor veya nemleniyor. Bu durumda eski tuzu atıp yerine yenisini koymak gerekiyor.

Küfün İnsan Sağlığına Etkileri

Yoğuşma önlenmediğinde evin duvarlarında küf oluşuyor.

Küf ise yalnızca kötü bir kokuya yol açmakla kalmıyor; astım, bronşit, alerji ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyerek ciddi sağlık riskleri doğuruyor.

Ayrıca rutubet, ahşap ve sıva gibi yapı malzemelerine zarar vererek pahalı onarımlara neden olabiliyor.