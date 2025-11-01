Çerkezoğlu, 11 Ağustos 1969 tarihinde Artvin’in Şavşat ilçesinde dünyaya geldi.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine başladığı tıp eğitimini 1992 yılında bitirdikten sonra pratisyen hekim olarak göreve başladı.

2004 yılında Patoloji ihtisasını tamamlayan Arzu Çerkezoğlu, özel bir işyerinde hekimlik yapmaktadır.

Üniversite yıllarında öğrencilik mücadelesi içinde yer alan Arzu Çerkezoğlu, 1989 yılında öğrenci derneklerinin kuruluşunda yer aldı ve İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun da kurucu genel sekreterliği görevini üstlendi, (İÖDF) Kurucu Genel Sekreterliği görevini yaptı.

Hekimlik mesleğine başladıktan sonra sağlık emekçilerinin sendikal mücadelesi içinde bulundu.

Tüm Sağlık Sen ve ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nda (SES) üç dönem şube başkanlığı görevlerini sürdürdü.

Kamu görevi sona erip ‘işçi’ olunca bu kez 2001’de Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) üyesi oldu. Çerkezoğlu, sendikasında 2 dönem genel sekreterlik yaptı ve genel başkanı oldu.

2001 yılından beri DİSK Devrimci Sağlık-İş çatısı altında mücadele eden Arzu Çerkezoğlu, 2004-2007 seneleri arasında sendikanın genel sekreterlik görevi yaptı.

2007 yılından beri de genel başkanlık görevini yürüttü.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 7 Nisan 2013 günü yapılan olağanüstü genel kurulda 181 delegenin oyunu alarak Genel Sekreter seçilen Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in yönetim kurulunda yer alan ilk kadın oldu.

Nisan 2018 ayında 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekilliği aday adaylığı için DİSK genel Başkanlığı görevinden istifa eden Kani Beko’nun yerine 29 Mayıs 2018 tarihinde yapılan oylamada Arzu Çerkezoğlu DİSK genel Başkanı seçildi.

Kani Beko'nun genel başkan olduğu dönemde Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Arzu Çerkezoğlu, doktor Ali Çerkezoğlu ile evlidir ve bir kız çocuğu vardır.