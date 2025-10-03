Siyah ya da yeşil çay poşetleri, cam yüzeylerde şaşırtıcı derecede etkili bir temizlik sağlıyor.

Çayın içeriğinde bulunan doğal tanenler, camda görünmez bir tabaka oluşturarak tozun, su lekelerinin ve kirin yapışmasını engelliyor.

Bu sayede camlar sadece temizlenmekle kalmıyor, aynı zamanda uzun süre parlaklığını koruyor.

Aylar Süren Etki

Hazırlık: 500 ml kaynar suya iki adet çay poşeti bırakılır ve yaklaşık 5–7 dakika demlenmesi beklenir.

Bu süre, çayın içindeki doğal maddelerin suya geçmesi için yeterlidir.

Sıcak Olmamalı

Elde edilen karışım oda sıcaklığına getirildikten sonra cam temizliği için hazır hale gelir.

Sıcak karışım kullanılmamalı, aksi halde hem cam yüzeye hem de ellere zarar verebilir.

Nasıl Uygulanır

Çaylı karışım sprey şişesine doldurulabilir veya mikrofiber bez yardımıyla cama uygulanabilir. Pencereler dairesel hareketlerle ya da yukarıdan aşağıya doğru silinir.

Son dokunuş: Temizleme işleminin ardından kuru bir bezle camların üzerinden geçilerek fazla nem alınır ve camlara kusursuz bir parlaklık kazandırılır.

Bu Nasıl Mümkün

Çayın içerdiği tanenler, cam yüzeyinde ince bir koruyucu katman oluşturur.

Bu katman sayesinde cam daha uzun süre temiz kalır, yağlı izler ve parmak lekeleri daha az belirgin hale gelir.

Aynı zamanda çayın hafif yağ çözücü özelliği, cam yüzeyinde oluşan kirlerin kolayca temizlenmesini sağlar.

Böylece pencereler hem daha parlak görünür hem de tekrar kirlenmesi gecikir.