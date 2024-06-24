Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güler, son olarak Instagram'da sevgilisi Duru Nayman ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşım büyük ilgi gördü. Peki, Duru Nayman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ARDA GÜLER: REAL MADRİD’İN PARLAYAN YILDIZI

19 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyiyor ve kısa sürede taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. Fenerbahçe'den transfer edilen genç yetenek, sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Arda Güler'in özel hayatı da en az futbol kariyeri kadar merak ediliyor.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, spor ve magazin dünyasının yeni parlayan isimlerinden biri. Galatasaray'ın başarılı genç basketbolcularından olan Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da doğdu ve şu anda 18 yaşında. Duru Nayman, spor kariyerine Fenerbahçe'de başladıktan sonra Galatasaray genç basketbol takımına transfer oldu ve burada başarılı performans sergiliyor.

DURU NAYMAN'IN EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Duru Nayman, sadece spor kariyeriyle değil, aynı zamanda akademik başarılarıyla da dikkat çekiyor. Şu anda ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim hayatına devam eden Nayman, eğitimine büyük önem veriyor ve gelecekte hukuk alanında da kariyer yapmayı hedefliyor.

ARDA GÜLER VE DURU NAYMAN’IN İLİŞKİSİ

Arda Güler ve Duru Nayman’ın ne zamandır birlikte oldukları tam olarak bilinmiyor, ancak çiftin uzun süredir mutlu bir ilişki yaşadığı tahmin ediliyor. Arda Güler’in, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını Instagram’da paylaşması, çiftin ilişkisini gözler önüne serdi. Paylaşılan kareler kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DURU NAYMAN’IN BOYU

Duru Nayman, 170 cm boyunda ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen basketbolda gösterdiği performans ve fiziği ile geleceğin başarılı sporcularından biri olma yolunda ilerliyor.