Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla önemli bir düzenleme başlatıyor. Artık tarlalar, sahibinin izni olmadan kiraya verilebilecek.

Yeni Uygulama

2023 yılında duyurulan ve 1 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek bu yeni uygulama ile 2 yıl boyunca ekilmeyen tarlalar, sahibinin izni olmadan başkalarına kiralanabilecek.

Bu düzenleme ile ekilmediği belirlenen arazilerin yeniden tarımsal üretim için kullanılması hedefleniyor. 1 Eylül 2025 itibarıyla, işlenmeyen tarlalar, ilgili komisyon tarafından belirlenen kiralama bedelleriyle başkalarına kiralanacak.

Son 45 Gün Uyarısı

Ancak arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken kritik bir nokta bulunuyor. Arazilerinin kiraya verilmesini istemeyen sahipler, başvurularını 45 gün içinde yapmalıdır. Bu süre sonunda başvuru yapılmazsa, tarlalar devlete kiraya verilecek ve elde edilen gelir, kesinti yapılmaksızın doğrudan sahiplerine aktarılacak.

Yeni uygulama, tarımsal üretimin artırılması amacıyla işlenmeyen arazilerin verimli hale getirilmesini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Ancak, bazı tapu sahiplerinin bu düzenlemeye karşı olduğu ve kendi arazilerinin devlet kontrolüne geçmesini istemediği de belirtiliyor.

Bakanlık, 1 Eylül’den itibaren başvuruları almaya başlayacak ve kiralama işlemlerine 16 Ekim 2025’te başlanacak.

Uzmanlar, bu düzenlemenin tarım sektörüne katkı sağlayacağına, ancak arazilerin doğru şekilde değerlendirilmesi için arazi sahiplerinin süreci dikkatle takip etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.