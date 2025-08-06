Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda litre başına 1 lira 77 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin, 7 Ağustos Salı gününü 8 Ağustos Çarşamba’ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor. Böylece motorin fiyatları pompaya da yansıyacak şekilde gerilemiş olacak.

Benzin Fiyatlarında Değişiklik Beklenmiyor

Alınan bilgilere göre, motorin fiyatında yapılacak bu indirime rağmen benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği planlanmıyor.

İndirimin Nedeni: Petrol ve Dövizdeki Düşüş

Motorindeki fiyat indirimi kararının, uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile döviz kurundaki gerilemenin etkisiyle alındığı ifade ediliyor. Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatları da doğrudan etkiliyor.

Yozgat Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 52.85 TL/LT

Motorin: 55.37 TL/LT

Otogaz(LPG): 26.50 TL/LT