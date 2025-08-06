Türk manken ve model Aslı Baş, 1978 yılında dünyaya geldi.
13 yaşında Antalya'da bulunan Esline Ajans tarafından keşfedilen Aslı Baş katıldığı birçok yarışmada dereceler kazandı.
Katıldığı Yarışmada Öldü
2003'te Antalya'da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş tatil için gittiği Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'e ait kaldığı tatil köyünde balkondan düşerek yaşamını yitirdi.
Cenazesi Antalya'da defnedildi.
Bodrum ilçesi Yalıkavak beldesinde, 2003 yılı Miss Model Of The World kraliçesi Aslı Baş (32) Clup Flipper Tatil Köyü içinde bulunan turizmci Ahmet Bayer’e ait villanın 7.5 metre yüksekliğindeki balkonundan 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınları, Baş’ın balkondan atıldığını ileri sürüp şikâyetçi oldu.
Yargıtay’dan Geçemedi
9.5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020’de görülen 36’ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi.
Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020’de yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı Yargıtay’a taşıdı.
Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararlarını bozdu.