Apple, yılın ilk çeyreğinde “Answers, Knowledge, and Information” ismi verilen yeni bir ekip oluşturdu. Ekibin ilk sırasına, daha önce Siri’nin geliştirilmesinden sorumlu olan Robby Walker yer aldı.

Walker’ın yeni görevinde, kullanıcılar için internet üzerinden bilgi toplayarak yanıt verebilecek bir arama ve cevaplama motoru üzerinde çalıştığı gösteriliyor.

Geliştirilen bu sistemin, klasik Siri deneyiminin dışında kullanıcıya daha kapsamlı ve anlamlı sonuçlar sunmayı hedeflediği bildiriliyor.

Arka planda yeni bir altyapı kurularak Spotlight, Safari ve Siri gibi Apple servislerinin daha zengin içerikli sonuçlar üretebilmesine imkan verecek.

Apple, Haziran ayında sunduğu iOS güncellemesiyle OpenAI’nin ChatGPT teknolojisini Siri’ye entegre etti. Bunun etkisi olarak iPhone kullanıcıları, karmaşık sorulara daha gelişmiş yanıtlar sunabiliyor.

Fakat şirketin asıl hedefi, bu deneyimi kendi altyapısıyla sunabilmek.