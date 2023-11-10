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Pazar günü Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeyecek.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı ilk iki müsabakasını kaybeden kırmızı siyahlı ekip, geçtiğimiz hafta Samsun Hentbolspor’udeplasmanda mağlup ederek moral buldu.

Pazar günü konuk edeceği Elazığ temsilcisini de yenerek ligde bir seri yakalamayı ve bu seriyi de ligin ilk yarısına kadar devam ettirmenin hesaplarını yapan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 13.00’da oynanacak olan müsabakada taraftarlarının da desteğini arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

“ÇABUK TOPARLANDIK”

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkanı Musa Saydam, ligin ilk iki haftasında mağlubiyetler almalarına karşılık takımlarının çabuk toparlandığını ve deplasmanda Samsun temsilcisini 39-32 mağlup ettiklerini hatırlattı. Oyuncularının performanslarının her geçen gün artarak devam ettiğinin altını çizen Saydam, pazar günü Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor ile oynayacakları müsabakaya bütün Yozgat halkını davet etti.

HEDEF SERİYİ YAKALAMAK

Öte yandan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Antrenörü Enis Atmaca, pazar günü kendileri için çok önemli bir müsabakaya çıkaklarını belirtti.

Ligin güçlü ekipleri arasında yer alan Elazığ temsilcisi karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Atmaca, “Güçlü rakibimizi yenerek üst üste ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz. Bu müsabaka için çok çalıştık. Oyuncularım Samsun Hentbolspor karşısında alınan galibiyet ile moral buldular ve kendilerini toparladılar. Pazar günü moral ve motivasyonumuz tam bir şekilde Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor karşısına çıkacağız. İyi bir oyun ve taraflarımızın desteği ile sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancım tam. Geçtiğimiz sezonlarda tecrübe kazanan takımımdaki oyuncular artık büyüdüler ve tam profesyonel sporcular haline geldiler. Takımımızda alt yapımızdan yetişip bizlere yıllarca hizmet etmiş ve edecek olan milli oyuncularım bulunuyor. Bu oyuncularımız ve aramıza yeni katılan sporcularımız ile hedefimizi ilk 5 takım arasına girme olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda da önümüzdeki engelleri tek tek aşarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bu haftaki önümüzdeki engel Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor bu engeli aştıktan sonra 1 haftalık bir aramız olacak. O arayı iyi değerlendirip Siirt İl Özel İdarespor ile deplasmanına çıkacağız” dedi. Haber Merkezi

Şehitler için Mevlit okutuldu

Hak İş Yozgat İl Başkanlığı tarafından, Siyonist İsrail Rejiminin saldırıları altında Filistin’de şehadete erişen Müslümanlar için Çapanoğlu Büyük Camii’nde Cuma Namazı öncesi Mevlit -i Şerif okutuldu.

Mevlit sonrasında Cumhuriyet Meydanında Filistin’e Destek Çadırında program düzenlendi.

Programa Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı ve Hak İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı ve Hak İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, “Siyonist İsrail Devleti uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım yapmaktadır. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’de, özellikle de Gazze’de yaşanan katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Terör devleti İsrail’in yıllardır süregelen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğini bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Filistin’de şehit olan kardeşlerimiz için Çapanoğlu Büyük Camii’nde mevlit programı düzenledik. Yozgat halkımızın ve üyelerimizin cenabı Allah dualarını kabul etsin. Bizler Hak İş olarak vatandaşlarımıza tatlı ikramında bulunduk. Din kardeşlerimiz bizler için çok değerli” diye konuştu.