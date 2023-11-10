Tahmini Okuma Süresi: dakika

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende açılış konuşması Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz tarafından yapıldı. Yılmaz konuşmasında, Ulu Önder Atatürk’ün bundan 85 yıl önce genç denilebilecek bir yaşta, 57 yaşında vefat ettiğini ancak, onun ilkelerinin dimdik ayakta olduğunu belirtti. Yılmaz, Atatürk’ün en büyük miras olarak cumhuriyeti bıraktığını, onu korumak için de çalışmamız gerektiğini sözlerine ekledi.

Üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Döndü Sena Göndürü ise verdiği konferansta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tüm cepheleri ile sözlerinden örnekler vererek anlattı. Göndürü, cumhuriyetle her alanda büyük işler başardığını, eğitimden sağlığa, kadın haklarından çalışma hayatına, dış politikadan sanayiye kadar büyük devrimleri gerçekleştirdiğini belirtti. Konferansın ardından Üniversite Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından oratoryo etkinliği gerçekleştirildi.