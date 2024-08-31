Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen proje kapsamında, 3 bin 500 yıl öncesine ait Hitit çivi yazılı tabletlerden yola çıkılarak Hitit, Sümer ve Roma dönemlerine ait 8 farklı ekmek türü üretildi.

Bozok Üniversitesi'nin “Antik Çağ Ekmekleri Yeniden Hayat Buluyor” başlıklı projesi çerçevesinde, 3 bin 500 yıl öncesine tarihlenen Hitit tabletlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, 8 bin 600 yıl öncesine ait ekmekler gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeoloji Bölümü öğrencisi Davut Hatip, bitirme tezi olarak antik çağ ekmeklerini uygulamalı olarak hazırlayarak, taş değirmende öğütülen unlarla çeşitli ekmek türleri üretti.

Ekmeklerin içeriğinde peynir, bal, incir, bezelye, kuru üzüm, kuru elma, tam buğday unu, ekşi maya ve fındık gibi malzemeler kullanıldı.

Arkeoloji Bölümü öğrencisi Davut Hatip, “Ekmek tariflerine, 3 bin 500 yıllık Hitit çivi yazılı tabletlerden ulaştık. Tabletlerde tarifler net olarak yer almıyor, ancak malzemeler hakkında bilgiler mevcut. Bu bilgiler ışığında ekmekleri yeniden üretme fırsatını bulduk. Ürettiğimiz ekmeklerden en eskisi 8 bin 600 yıllık Çatalhöyük ekmeğidir. Ayrıca Sümer ve Roma dönemlerine ait ekmek çeşitleri de üretildi. Bu ekmeklerin tarihî bağlamda ne kadar besleyici ve sağlıklı olduklarını öğrenmek, bizleri çok mutlu etti” dedi.

Proje danışmanı Doç. Dr. Serkan Erdoğan, Yozgat'ın tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yaptığını belirterek, “Yozgat, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmayla Hititler ve Romalıların ekmek kültürünü tanıtarak, bu kültürlerin günümüzdeki yansımalarını ortaya koymayı amaçladık. Asırlar öncesinin ekmek kültürünü gün yüzüne çıkararak, bu lezzetleri modern dünyaya kazandırmak istedik” şeklinde konuştu.