Yerlerin bellidir evimiz yasta

Derdimi kimlere dökeyim anam

El avuca düşüp yatmadın hasta

Hasretini nasıl çekeyim anam

Yakınımış ecel insana demek

Yıllarca bizlere vermişsin emek

Yemeyip yedirdin yoksula yemek

Öksüz kaldım boyun bükeyim anam

Toprağa uzandım çağırsam kalkman

Kapandı gözlerin yüzüme bakman

Göz yaşı döküyor kardeşim lokman

Dayanmaz yüreğim öleyim anam

Darda kalanlara yardıma gittin

Özledim kokunu burnumda tüttün

Söyle bizi kime emanet ettin

Çağırda yanına geleyim anam

Küçüktük büyüttün ninni söyledin

Hasrete beleyip bizi neyledin

Ruhunu ALLAH’a teslim eyledin

Mekan cennet olsun dileyim anam

Aşık idris gözden döküyor yaşı

Ne kadar çileli şu dertli başı

Kesildi dünyadan anamın aşı

Sen olmadan nasıl güleyim anam

