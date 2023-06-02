Yerlerin bellidir evimiz yasta
Derdimi kimlere dökeyim anam
El avuca düşüp yatmadın hasta
Hasretini nasıl çekeyim anam

Yakınımış ecel insana demek
Yıllarca bizlere vermişsin emek
Yemeyip yedirdin yoksula yemek
Öksüz kaldım boyun bükeyim anam

Toprağa uzandım çağırsam kalkman
Kapandı gözlerin yüzüme bakman
Göz yaşı döküyor kardeşim lokman
Dayanmaz yüreğim öleyim anam

Darda kalanlara yardıma  gittin
Özledim kokunu burnumda tüttün
Söyle bizi kime emanet ettin
Çağırda yanına geleyim anam

Küçüktük büyüttün ninni söyledin
Hasrete beleyip bizi neyledin
Ruhunu ALLAH’a teslim eyledin
Mekan cennet olsun dileyim anam

Aşık idris gözden döküyor yaşı
Ne kadar çileli şu dertli başı
Kesildi dünyadan anamın aşı
Sen olmadan nasıl güleyim anam
 