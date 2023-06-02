Yerlerin bellidir evimiz yasta
Derdimi kimlere dökeyim anam
El avuca düşüp yatmadın hasta
Hasretini nasıl çekeyim anam
Yakınımış ecel insana demek
Yıllarca bizlere vermişsin emek
Yemeyip yedirdin yoksula yemek
Öksüz kaldım boyun bükeyim anam
Toprağa uzandım çağırsam kalkman
Kapandı gözlerin yüzüme bakman
Göz yaşı döküyor kardeşim lokman
Dayanmaz yüreğim öleyim anam
Darda kalanlara yardıma gittin
Özledim kokunu burnumda tüttün
Söyle bizi kime emanet ettin
Çağırda yanına geleyim anam
Küçüktük büyüttün ninni söyledin
Hasrete beleyip bizi neyledin
Ruhunu ALLAH’a teslim eyledin
Mekan cennet olsun dileyim anam
Aşık idris gözden döküyor yaşı
Ne kadar çileli şu dertli başı
Kesildi dünyadan anamın aşı
Sen olmadan nasıl güleyim anam