Anahtar Parti Çekerek İlçe Teşkilatı, 1. Olağan Kongresini gerçekleştirmek üzere teşkilat üyelerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Anahtar Parti Çekerek İlçe Teşkilatı, 1. Olağan Kongresini 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Beyaz İnci Düğün Salonu’nda gerçekleştirecek.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, kongreye tüm dava arkadaşlarını davet ederek, “Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak için çıktığımız bu yolda, siz değerli dava arkadaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Karaca, “Geleceği birlikte inşa etmek için hepinizi kongremize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.