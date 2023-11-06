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Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarının günlük değişimlerini yakından takip ediyor. Özellikle geçen hafta FED'in faiz kararının ardından ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması, altın piyasasında hareketliliğe neden oldu. ONS ve Gram altın, rekor seviyelere ulaştı. ONS altın 2 bin doların üzerine çıkarken, Gram altın ise 1.809 liradan başladığı günü 1.830 lira seviyesinde kapattı. Peki, bu hafta Gram ve Çeyrek altın nasıl bir seyir izliyor? İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın: 1.814,03 TL (Alış) - 1.814,31 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 2.996,00 TL (Alış) - 3.036,00 TL (Satış)

Yarım Altın: 5.986,00 TL (Alış) - 6.067,00 TL (Satış)

Tam Altın: 11.868,81 TL (Alış) - 12.104,92 TL (Satış)

Ons Altın: 1.983,58 dolar (Alış) - 1.984,03 dolar (Satış)

Altın fiyatlarındaki bu güncel değişimler, yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Altın piyasasının gelecekteki seyrini etkileyen birçok faktör bulunuyor ve bu faktörler dünya genelinde yakından izleniyor. Altın yatırımcıları ve vatandaşlar, fiyat değişikliklerine karşı dikkatli olmayı sürdürüyor. Güncel altın fiyatlarına ve piyasa hareketlerine yakından göz atarak, altın yatırımlarını doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyorlar.