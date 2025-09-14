Vatandaşların en çok tercih ettiği çeyrek altının satış fiyatı 8 bin 10 liraya yükseldi.

Canlı altın fiyatlarına göre gram altın 4 bin 935 liradan işlem görürken bozuk gram altın 4 bin 945 liradan satışa sunuluyor.

22 ayar altının alış fiyatı 4 bin 485 lira olarak bildirildi. Gram altın ise 79 bin 940 liradan satılırken Ata Lira 33 bin 75 liraya, tam altın ise 32 bin 130 liraya artış gerçekleşti.

Yarım altının fiyatı 15 bin 975 lira olurken en küçük yatırım altınlarından çeyrek altın 7 bin 885 liradan alınıp 8 bin 10 liradan satılıyor.