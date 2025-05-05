Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcılar yönünü tekrar güvenli liman olan altına çevirdi. Altının ons ve gram fiyatında görülen artışlar, özellikle yaz aylarına yönelik yeni zirve beklentilerini de beraberinde getirdi.

Geçen haftanın son işlem günü olan Cuma günü, altının gram fiyatı yüzde 1’e yakın değer kazanarak 4 bin 20 TL seviyesinde günü tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, Pazartesi sabahı itibarıyla 4 bin 46 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 730 TL’den, Cumhuriyet altını ise 26 bin 840 TL’den alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 261 dolar seviyelerine yükselen ons altın, 2025 yılı içerisinde tarihi bir zirve yaparak 3 bin 500 doları test etmişti. Bu gelişmeler, yatırımcıların ilgisini yeniden altın piyasasına yönlendirdi.

FED’İN FAİZ KARARI KRİTİK ÖNEMDE

ABD Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda alacağı faiz kararı, altın başta olmak üzere tüm piyasalarda belirleyici rol oynayacak. Para piyasalarında yapılan fiyatlamalarda Fed’in bu toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü istihdam verileri, yatırımcıların ilk faiz indirimi beklentisini temmuz ayına erteledi.

Ekonomistler, Fed'in karar metni ve açıklayacağı ekonomik projeksiyonların, ABD'de enflasyonla mücadeleye ilişkin daha net sinyaller vereceğini ifade ediyor.

Bu nedenle altın fiyatlarında yaşanan yükselişin, yalnızca teknik faktörlere değil, aynı zamanda küresel ekonomik belirsizliklere dayalı olduğu vurgulanıyor.

Analistler teknik açıdan ons altında 3 bin 240 dolar seviyesini destek, 3 bin 300 dolar seviyesini ise kısa vadeli direnç noktası olarak değerlendiriyor.

İSLAM MEMİŞ: GRAM ALTINDA HEDEF 4 BİN 500, UZUN VADEDE 6 BİN TL MÜMKÜN

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

“Soluksuz yükselişler, özellikle daha önce altın almamış olan ya da ilk defa yatırım yapacak bireyler için önemli bir uyarı niteliğindeydi” diyen Memiş, zamanlama konusunun belirsizlik içerdiğini ancak genel görünümün yukarı yönlü olduğunu vurguladı.

Memiş, “Ons altında 3 bin 500 dolar seviyesini yıl başında hedef olarak belirlemiştik ve bu hedef gerçekleşti. Gram altında ise yıl içi beklentimiz 4 bin 500 TL seviyesiydi. 4 bin 350 liradan kar satışları geldi. Ancak yaz aylarında, özellikle Haziran ve Temmuz döneminde 4 bin 500 lira seviyesinin yeniden görülmesini bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadeli öngörülerini de paylaşan Memiş, “Kısa vadede 4 bin liranın altı test edildi ancak bu seviyeden itibaren kademeli yükselişlerle 4 bin 500 – 4 bin 750 TL aralığına ulaşılması olası. Önümüzdeki yıl içinde ise 6 bin lira seviyesi, gram altın için artık sürpriz olarak görülmemeli. Bu rakamlar, mevcut küresel ekonomik tabloya bakıldığında ulaşılması mümkün seviyeler” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLMALI

Uzmanlar, altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ancak aynı zamanda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kısa vadeli al-sat işlemlerinde ani fiyat dalgalanmalarının zarar riskini artırabileceği ifade edilirken, uzun vadeli yatırım düşünenlerin altını güvenli liman olarak değerlendirmeye devam edeceği belirtiliyor.

Öte yandan, altın fiyatlarının yönü üzerinde Fed’in kararlarının yanı sıra, Orta Doğu'da süren jeopolitik gelişmeler, Çin ekonomisindeki büyüme verileri ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası kararlarının da etkili olacağı kaydediliyor.