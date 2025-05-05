Yozgat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği, içme suyu şebekesi elektrikle çalışan köylerde enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla Güneş Enerji Sistemleri'nin (GES) yanı sıra radyofrekans teknolojisini de aktif olarak kullanmaya başladı.

Birlikten yapılan açıklamada, elektrik maliyetlerinin köy bütçeleri üzerinde önemli bir yük oluşturduğu belirtilerek, “Karmaşık ve pahalı sistemler yerine, düşük maliyetli ve verimli çözümlerle hizmet sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise, "Bu kapsamda, GES projelerine ek olarak radyofrekans sistemleri de devreye alınarak elektrik maliyeti minimum seviyeye indirilmeye çalışılıyor” ifadelerine yer verildi.

“SU TEMİNİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİĞİMİZ”

Köylerin su ihtiyacının karşılanmasında sürdürülebilirliğe önem verdiklerini belirten yetkililer, yeni sistem sayesinde daha ekonomik ve kesintisiz su temini sağlandığını kaydetti.