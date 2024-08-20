Vatandaşlar ve arama motorlarında sıkça sorgulanan Altan Sancar hakkında merak edilen detaylar ve kariyer bilgileri şu şekilde:

ALTAN SANCAR KİMDİR?

Altan Sancar, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Sancar, sosyal hizmet uzmanlığı eğitimi de almıştır. Eğitim geçmişi ve kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, Altan Sancar’ın akademik ve profesyonel yaşamına dair detaylar burada yer almaktadır.

ALTAN SANCAR’IN KARİYER YOLCULUĞU

Altan Sancar, gazetecilik kariyerine 2012 yılında başlamıştır. İlk olarak Gazete Karınca’da Ankara Temsilciliği yapmıştır. Ayrıca, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yaşayan Müslümanlaştırılmış Ermenilerin hikayelerini konu alan "Saklı Haç" belgeselinin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenmiştir.

Medya alanındaki deneyimlerini sürdüren Sancar, Özgürüz Radyo ve Artı Gerçek’te editörlük yapmıştır. Artı TV’de hafta içi her gün yayımlanan “Medya Kritik” programının sunuculuğunu üstlenmiş ve haber masasında editörlük görevini yürütmüştür. Şu anda, Özgürüz Radyo'nun Ankara Temsilciliği ve Diken'in Ankara Muhabirliği görevlerini yürütmektedir.