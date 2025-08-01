Ali Kapu Kimdir?

Mersin’in Toroslar ilçesinde işlenen korkunç bir kadın cinayetinin faili olarak kamuoyunun tanıdığı Ali Kapu, 2015 yılında boşandığı eski eşi Şenay Öz’ü, kızlarının gözleri önünde sokak ortasında öldürerek Türkiye’yi sarsmıştı. Bu vahşi saldırı, kadın cinayetlerine karşı toplumsal tepkinin büyüdüğü bir dönemde yaşanmış ve adaletin tam anlamıyla tecelli ettiği nadir örneklerden biri olarak görülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Affıyla Serbest Bırakıldı

Yıllar süren tutukluluğun ardından, Ali Kapu’nun cezası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Kararın dayanağı ise Adli Tıp Kurumu’nun verdiği “sürekli hastalık” raporu oldu. 4 Ağustos 2023 tarihli bu rapor, Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na iletildi ve Anayasa’nın 104. maddesi kapsamında Kapu’nun kalan cezası 31 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10156 sayılı kararla affedildi.

Cinayet Nasıl Gerçekleşti?

26 Ekim 2015’te, Mersin’in Tozkoparan Mahallesi’nde yaşanan olayda Ali Kapu, Belçika’da boşandığı eski eşi Şenay Öz’ü silahla vurdu. Henüz küçük yaşlarda olan kızı Ö.K.’nin gözleri önünde gerçekleşen cinayette Kapu, yerde yatan Öz’e tabanca kabzasıyla da defalarca vurdu. Yakalanmasının ardından Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanığa hiçbir iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.