Esenyurt E-5’te, kamyonette çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Trafikte alev alev yanarak ilerleyen kamyonet, kazaya davetiye çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt E-5 Sadetdere mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonet aniden alev alınca sürücü kendini dışarı attı. Alev alev yanan kamyonet, sürücüsüz şekilde E-5’te ilerledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA