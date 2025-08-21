Yozgat Hafta Sonu Kavrulacak!

Sıcaklık 27 derece ölçülürken, akşam saatlerinde hissedilir şekilde serinleme bekleniyor.

Hafta sonuna girerken Yozgatlıları kavurucu sıcaklıklar bekliyor. 22 Ağustos Cuma günü termometreler 32 dereceyi gösterirken 23 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklığın 34 dereceye kadar tırmanması öngörülüyor. Uzmanlar, bu iki günün yaz aylarının en yüksek sıcaklıklarından biri olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.

Daha Dengeli Bir Hava Hakim Olacak

Pazar günü ise sıcaklık 32 dereceye düşerek nispeten daha dengeli bir gün yaşanacak. Ancak asıl rahatlama hafta başında gelecek. Meteoroloji tahminlerine göre 25 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığında 28 dereceye, 26 Ağustos Salı günü ise 26 dereceye kadar düşüş bekleniyor. Gündüzleri ılıman bir hava hâkim olurken, gece saatlerinde sıcaklıkların 12 dereceye kadar düşeceği ifade ediliyor.

Hayvancılıkla Uğraşanlar Dikkat

Bu değişim özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Kavurucu sıcakların ardından gelen serinliğin, tarımsal faaliyetlerde çalışanlar için daha rahat koşullar sağlayacağı vurgulandı.

Meteoroloji, 27 Ağustos Çarşamba günü ise yeniden dengeli bir havanın etkili olacağı, sıcaklıkların gündüz 30, gece ise 11 derece civarında seyredeceğini duyurdu.

En Sıcak Günlerden İkisi Yaşanacak

Yozgat bu hafta yazın en sıcak günlerinden ikisini yaşayarak yavaş yavaş serinleyen gecelerle birlikte daha ılıman bir havaya kavuşuyor. Uzmanlar, bu geçiş döneminde hem sağlık hem de tarımsal faaliyetler açısından tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.