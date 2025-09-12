Borçlusunu silahla vurarak öldüren iş yeri sahibi, aynı tabancayla kendi yaşamına da son verdi. Olay, bölgede büyük panik ve üzüntüye yol açtı.

Olayın Adresi: Gıda Toptancılar Çarşısı

Kanlı hesaplaşma, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Altınşehir Mahallesi’nde bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’nda (İGTOT) meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Hakan Selçuk Candar, bir süre ticari ilişki içinde bulunduğu Erdal Özdilek’e bir miktar borç verdi. Ancak borcun geri ödenmemesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşanmaya başladı.

Ofiste Başlayan Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Günün erken saatlerinde Özdilek, alacaklısı olan Candar’ın iş yerine geldi. İki taraf, ofis katında borç meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Şahitlerin ifadesine göre, tansiyon kısa sürede yükseldi ve kavga kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Candar, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Özdilek’e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Özdilek kanlar içinde yere yığılırken, Candar aynı silahı bu kez kendi kafasına doğrultarak tetiği çekti.

Çalışan Kadın Dehşet Anına Tanık Oldu

Olay sırasında iş yerinde çalışan bir kadın, üst kattan gelen silah seslerini duydu. Panikle ofise koşan kadın, patronu Hakan Selçuk Candar ile Erdal Özdilek’i kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Çığlık sesleri üzerine çevredeki esnaf da olay yerine koştu.

Polis ve Sağlık Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Candar ve Özdilek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri iş yerini güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede yoğun önlem aldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, ofiste uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından iki kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları Gözyaşlarına Boğuldu

Olayı duyan Hakan Selçuk Candar’ın yakınları, kısa sürede iş yerine geldi. Gözyaşlarına boğulan aile üyeleri ve arkadaşları, çevredeki esnafın müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilebildi.

Esnafta Büyük Şok

Bölgede yıllardır esnaflık yapan bazı kişiler, Candar ve Özdilek arasında geçmişten bu yana zaman zaman gerginlik yaşandığını ancak olayın bu noktaya varacağını hiç tahmin etmediklerini belirtti. Esnaf, yaşanan dehşet verici olayın şokunu uzun süre atamadı.

Polis Soruşturma Başlattı

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın tüm detayları araştırılıyor.