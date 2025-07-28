Etkinlik, yurt genelinden gelen Akdağmadenili sanatçıları, yazarları, şairleri ve ressamları bir araya getirdi.

Akdağmadeni Kültür Merkezi önünde gerçekleşen ve iki gün süren program, katılımcılara hem eserlerini paylaşma imkânı sundu hem de memleket hasretini dindirecek sıcak bir ortam oluşturdu. Organizasyon, İlhan Altun ve Salih Geçimli’nin öncülüğünde hayata geçirildi.

Etkinlikte kurulan stantlarda yazarlar kitaplarını imzalarken, ressamlar ve sanatkârlar da eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Şiir dinletileri, söyleşiler ve kültürel panellerle dolu dolu geçen program, Akdağmadeni meydanını sanatla iç içe bir buluşma alanına dönüştürdü.

Katılımcılar arasında toplumun farklı kesimlerinden sanatçılar yer aldı. Şairler şiirleriyle duygulara tercüman olurken, yazarlar düşünsel katkılarıyla programa renk kattı. Ressamlar ise rengârenk tablolarıyla büyük beğeni topladı.

Organizatörler İlhan Altun ve Salih Geçimli, yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan ama gönlü Akdağmadeni’nde olan hemşerilerimizi buluşturmak, kültürel bağlarımızı pekiştirmek amacıyla bu programı düzenledik. Gördüğümüz ilgi ve samimiyet, bu etkinliğin geleneksel hale gelmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki yıllarda bu oluşuma kurumsal bir yapı kazandırarak daha kapsamlı ve profesyonel etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz.”

Etkinliğe katılan sanatçılar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “Bu tür organizasyonlar biz sanatçılar için sadece üretimlerimizi sergileme alanı değil, aynı zamanda özlem duyduğumuz topraklara kavuşma fırsatıdır. Birlik ve beraberliğe olan katkısını görmek bizleri çok mutlu etti.”