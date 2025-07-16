Akdağmadeni Yozgat Arası Kaç Km

Akdağmadeni ile Yozgat il merkezi arasındaki mesafe kara yoluyla yaklaşık 104 kilometredir. Bu mesafe, sürüş şartlarına bağlı olarak ortalama 1 saat 30 dakika içinde gidilebiliyor.

En Sık Kullanılan Güzergâh

Yozgat şehir merkezinden Akdağmadeni’ne gitmek isteyenler genellikle Akdağmadeni ile Yozgat Arası Kaç Kilometre? İşte Mesafe ve Yol Bilgileri

Yozgat’ın doğusunda yer alan Akdağmadeni ilçesi, hem doğal güzellikleriyle hem de ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor. İl merkezine gitmek isteyen ilçe sakinleri ve ziyaretçiler sıkça “Akdağmadeni ile Yozgat arası kaç kilometre?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte güncel yol bilgileri…

Akdağmadeni ile Yozgat il merkezi arasındaki mesafe kara yoluyla yaklaşık 104 kilometredir. Bu mesafe, sürüş şartlarına bağlı olarak ortalama 1 saat 30 dakika içinde gidilebiliyor.

Yozgat şehir merkezinden Akdağmadeni’ne gitmek isteyenler genellikle Yozgat – Sorgun – Saraykent – Akdağmadeni güzergahını kullanıyor

Bu güzergâh üzerinde yer alan ilçe yolları büyük oranda bölünmüş yol statüsünde olduğu için sürücülere güvenli ve konforlu bir seyahat sunuyor.

Yolculuk Öncesi Bunlara Dikkat

Kış aylarında Akdağmadeni çevresi yüksek rakımlı ve ormanlık alanlardan geçtiği için buzlanma ve kar yağışına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yaz aylarında ise bölgedeki doğal güzellikler sayesinde yolculuk keyifli bir geziye dönüşebiliyor.