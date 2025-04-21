Yozgat’ta büyük bir destek varmış gibi gösterilmeye çalışılan bu organizasyona, AK Parti Yozgat İl Başkanı Av. Hasan Kandemir sert tepki gösterdi:

“Yozgat'a geldiler ama Yozgat’ı bulamadılar! Meydanı dolduranlar Yozgatlı değil, taşımalı kalabalıklar! Bu şehir, siyasi mühendislik oyunlarına asla geçit vermez. CHP, miting değil, senaryo denemesi yaptı ama başarısız oldu.”

TAŞIMA KALABALIKLA MİTİNG, SOSYAL MEDYAYLA ALGI

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitinge, Ankara, Sivas, Amasya, Tokat, Malatya, İzmir, İstanbul ve birçok ilden otobüslerle insanlar taşındı. CHP’li olmayan yüzlerce kişi yalnızca kalabalık görüntüsü vermek amacıyla getirildi. Başkan Kandemir, bu tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Yozgatlıdan yıllardır oy alamayan CHP, bu kez medya şovuyla algı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyada ‘binleri topladık’ diyorlar ama meydandakilerin Yozgat’la hiçbir bağı yok. Yozgatlı hem mitingi izlemedi, hem de bu tiyatroyu sessizce reddetti. Bu şehir, kimin samimi kimin sahte olduğunu çok iyi bilir. CHP’ye sandıkta cevap vermeyen bir şehirden umut çıkarmaya çalışmak, çaresizliğin ilanıdır.”

“5 BİN KİŞİYLE, 500 BİNLİK ŞEHRİN NABZI TUTULMAZ!”

CHP’nin sosyal medyada servis ettiği görüntülerde “on binler”den söz edilse de, mitinge katılımın 5-6 bin kişi civarında olduğu gözlendi. Üstelik bu kalabalığın önemli bir kısmı şehir dışından taşındı. Başkan Kandemir, durumu şöyle özetledi:

“Topladığınız 5 bin kişiyle, 500 bin nüfuslu Yozgat’ın iradesini temsil edemezsiniz. Bu şehir size oy vermiyor, teveccüh göstermiyor. 2018’de, 2023’te ve her seçimde tablo ortada. CHP bu gerçeği biliyor ama kamuoyuna çarpıtarak sunmak istiyor. Biz AK Parti olarak halkın gerçeğini yaşıyoruz. Biz mitingde değil, sandıkta konuşuruz.”

TRAKTÖR GÖSTERİSİ DE FOS ÇIKTI: PLAKALAR YOZGAT DIŞINDAN!

CHP mitinginde dikkat çekmeye çalışan bir diğer unsur ise traktör konvoyuydu. Ancak bu gösteri de içi boş bir kurgu olarak kaldı. Kandemir, konuyla ilgili tespitlerini belgelerle açıkladı:

“Yozgat’ta trafiğe kayıtlı 38 bin 504 traktör var. Mitingde ise sadece 100-150 traktör vardı ve çoğunun plakası Yozgat’a ait değildi. Yozgat plakalı olanlar ise zaten CHP’den başka partiye kesinlikle oy vermeyecek olan bir kaç yandaştı. Kısaca milyonluk, son model traktörleri başka illerden getirip ‘çiftçiyiz’ diye gösterdiler. Gerçek çiftçi tarlasında çalışırken, CHP traktörle tiyatro sahneledi. Bu millet, gösterişi değil samimiyeti takdir eder.”

SAHTE ÇİFTÇİ KİMLİĞİYLE ALGI PEŞİNDE: CHP’LİLER TEŞHİR OLDU

AK Parti Yozgat İl Başkanı Av. Hasan Kandemir, mitingde halktan biri gibi gösterilen kişilerin aslında CHP teşkilatına mensup isimler olduğunu vurguladı.

Başkan Kandemir, özellikle "çiftçi" kimliğiyle medyaya röportaj veren Esenli Sulama Birliği eski başkanı Ersoy Ersoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kandemir, CHP’li Ersoy’un görevde olduğu dönemde yaklaşık 9 Milyon TL borçlandırdığı kooperatifin elektriklerinin dahi kesildiğini, bu süreçte 20-25 köyün mağdur edildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Borç batağına sürüklediği birliğin ardından bugün çıkıp mağdur çiftçi rolü oynayan birinin, halkın aklıyla alay etmesine izin vermeyiz. Bu tür tiyatrolar, gerçek çiftçinin emeğini gölgeleyemez.”

MİLLİYETÇİ-MUHAFAZAKÂR SEÇMENE HAKARET CHP ZİHNİYETİNİN YANSIMASIDIR

Başkan Kandemir, CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan’ın mitingde yaptığı açıklamalara da sert tepki gösterdi. Erdoğan’ın, kamera karşısında sarf ettiği “Bu ülkenin sarıklılarından hesap soracağız, pabuç bırakmayacağız” şeklindeki sözlerinin CHP zihniyetinin değişmediğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Kandemir, açıklamasında şunları söyledi:

“Altında milyonluk traktörü olan bir ilçe başkanı, kendini çiftçi gibi gösterip muhafazakâr seçmeni 'sarıklı' diyerek aşağılıyor. Bu ne çiftçiliktir ne de samimiyet. Bu, baştan sona bir algı operasyonudur. Kim olduklarını gizlemeye çalışsalar da, millet her şeyin farkında. Yozgatlı feraset sahibidir, yalanı affetmez. Sandıkta cevabını her zaman verir.”

YOZGAT TEŞKİLATI ALGIYA GEÇİT VERMEDİ

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı, miting öncesinde olası algı operasyonlarına karşı hazırlığını yaptı. Şehir girişlerinde kaydedilen otobüs görüntüleri anında sosyal medyada paylaşıldı, mitingdeki isimlerin kimlikleri tek tek teşhir edildi. Başkan Kandemir süreci şöyle değerlendirdi:

“Yüzlerce otobüsle şehre taşındılar, biz de belgeleriyle bu durumu anında ifşa ettik. Meydanı CHP’ye bırakmadık, sosyal medyada da gerçeği yaydık. Kim CHP teşkilatından, kim çiftçi değilse tek tek ortaya koyduk. AK Parti Yozgat Teşkilatı bu süreçte dimdik durmuştur. Bizim siyasetimiz sahada olur, sahnede değil!”

“CHP MİTİNG DEĞİL, MİLLETİN ZİHNİNİ BULANDIRMAK İÇİN GELDİ!”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Av. Hasan Kandemir, açıklamasını şu net ve güçlü ifadelerle tamamladı:

“Bu mitingin adı CHP, içeriği ise algıydı. Yozgat’a milleti kandırmaya geldiler ama başaramadılar. Bu şehir her seçimde olduğu gibi yine gerçekleri tercih edecek. Algıyı değil hizmeti konuşacak. Yalan değil icraat kazanacak!”