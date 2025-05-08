AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Akdağ, Üçkaraağaç köyünde yürütülen temiz su çalışması ile Çağlayan ve Çerçialan köylerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Akdağ, çalışmaları yerinde görmek ve ekiplere kolaylık dilemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Üçkaraağaç Köyü Muhtarı Oktay Altıntaş, Çağlayan Köyü Muhtarı Habib Arslan ve Çerçialan Köyü Muhtarı Ali Kahriman ile bir araya geldi.

Köylerdeki çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını belirten Akdağ, “Üçkaraağaç Köyü’nde temiz su çalışması, Çağlayan ve Çerçialan köylerimizde ise yol çalışması devam ediyor. Muhtarlarımızla birlikte sahada incelemelerde bulunduk. Köylerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı kaydedildi.