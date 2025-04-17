Ziyarete, İl Başkan Yardımcıları Ömer Rıza Karakoç ve İbrahim Doğan ile Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Kılıç ve Birol Gürler de katıldı. Heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında kurum personeliyle bir araya gelen AK Parti heyeti, teşekkürlerini ileterek Yozgat’ın tarımsal yapısına ilişkin kapsamlı bir istişare gerçekleştirdi.

İl Başkanı Kandemir, tarım ve hayvancılığı kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Zirai don başta olmak üzere, doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla adımlar atılmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup TARSİM sigortası bulunmayan üreticilerimizin zararları da, hasar oranına göre devlet tarafından karşılanacaktır."

Çiftçinin yalnız olmadığını belirten Kandemir, "Tarımda güçlü bir Yozgat için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Üretimin, emeğin ve alın terinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.