ODTÜ Rektörü olarak ataması gerçekleşen Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kimdir? Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil hakkında tüm detaylar haberimizde…

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 1975 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra, 2005 yılında ABD'nin Drexel Üniversitesi'nde enerji alanında doktorasını gerçekleştirdi. Doktora sonrası çalışmalarını iki yıl süresince University of Maryland ve National Institute of Standards and Technology (NIST) kurumlarında yürüttü.

2007 yılında Türkiye'ye dönen Yozgatlıgil, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliğine başladı. 2014 yılında doçent unvanını kazanan Yozgatlıgil, 2019 yılında profesör unvanına terfi etti. ABD'de NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory'de, Japonya'da Japan Microgravity Center (JAMIC) ve Fransa'da CNRS'de motor teknolojileri ve yanma üzerine misafir araştırmacı olarak görev yaptı.

ODTÜ'de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşmadan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini üstlendikten sonra, Nisan 2020 itibarıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcılığı görevine atandı.