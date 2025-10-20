Ahmet Ürkmezgil, İstanbul doğumludur ve 1954 doğumlu olduğuna göre 2025 itibarıyla 71 yaşında.

Hayatının büyük bir bölümünü İstanbul’da geçirmiştir ve burada hem iş hayatını sürdürmüş hem de sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

Ürkmezgil, Türkiye’nin önde gelen matbaacılık şirketlerinden Promat Matbaacılık’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamını sürdüren Ürkmezgil, halen aktif iş hayatını devam ettiriyor.

Beşiktaş'ta Yeni Divan Kurulu Başkanı

Ürkmezgil, kulüpte 2012-2019 yıllarında başkanlık yapan Fikret Orman yönetiminde genel sekreterliğinin yanı sıra icra kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Yeni sezonda, Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.