KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

Tufan Erhürman Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970 tarihinde Lefkoşa’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Erhürman, 1988’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Aynı üniversitede kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora tezini “Ombudsman ve yetkinin hukuki olmayan denetimi” üzerine hazırladı.

Akademik kariyeri boyunca Türkiye’de ve KKTC’de çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Türkiye Adalet Bakanlığı’nda ombudsmanlık kurumunun kuruluş sürecinde görev aldı. Hukuk ve kamu yönetimi konularındaki akademik çalışmaları, ileride siyasette izleyeceği “hukuk temelli” çizginin de temelini oluşturdu.

Erhürman, 2013 yılında Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Meclis’e girdi. 13 Kasım 2016’da Mehmet Ali Talat’ın ardından CTP Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

7 Ocak 2018’de yapılan seçimler sonrası kurulan dört partili koalisyon hükümetinin başbakanı oldu. 2 Şubat 2018’de göreve başlayan Erhürman, 22 Mayıs 2019’a kadar bu görevi yürüttü. Başbakanlığı döneminde kamu reformu, şeffaf yönetim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve ekonomik istikrar politikalarını öne çıkardı. Hükümeti 15 ay sürdü ancak Erhürman, koalisyonun dağılmasının ardından yeniden muhalefet lideri olarak siyasette etkisini sürdürdü.