Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Barış Yarkadaş'ı hedef alarak, "Enteresan bir figür. Gazeteci desen gazeteci değil, siyasetçi desen siyasetçi değil" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Bu açıklamaların ardından Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt verdi. Yarkadaş, Altaylı'nın 1991 yılında Güneş Gazetesi'nde yöneticilik yaptığı dönemi hatırlatarak, o dönemde yaşanan mali kriz ve ödenemeyen maaşlarla ilgili iddialarını dile getirdi.

Yarkadaş, paylaşımında, "Gazetenin yazarlarından Ahmet Tezcan, Fatih Altaylı'nın da bulunduğu patron katına çıkarak, bir arkadaşımızın çocuğu olduğunu ve ona süt alabilmesi için biraz para vermelerini istedi. Altaylı ise 'Ben de kedime süt alamıyorum' diye cevap verdi. Fatih işte budur..." ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşımın ardından Ahmet Tezcan da bir açıklama yaparak, Yarkadaş'ın hatırladığı olayın tam olarak böyle olmadığını belirtti. Tezcan, "Aslında süt alacak kişi bendim ve Fatih, bana 500 lira geleceğini ve 100 lirasını bana vereceğini söyledi. Gerçekten de dediğini yaptı" dedi.

AHMET TEZCAN KİMDİR?

1957 yılında Kırşehir'de doğan Ahmet Tezcan, basın hayatına 1981 yılında Bulvar Gazetesi'nde gece muhabiri olarak adım attı. 1986 yılına kadar bu gazetede muhabir ve redaktör olarak çalıştıktan sonra, sırasıyla Yeni Haber, Günaydın, Güneş, Yeni Şafak, Son Havadis, Yeni Sayfa ve Akşam gazetelerinde redaktör ve köşe yazarı olarak görev yaptı.

1993 yılında TGRT'de haftalık yorumlar yapmaya başladı ve 1995 yılında Kanal 7'de "Dördüncü Kuvvet Medya" programını hazırlayıp sundu. Bu program, ilk yılında Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği'nin Cengiz Polatkan ödülüne layık görüldü ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "En İyi Televizyon Programı" seçildi. Ahmet Tezcan, aynı zamanda TV dizi senaryoları yazdı ve evli, 4 çocuk babasıdır.