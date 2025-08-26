Tarık Çelenk Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Ahmet Tarık Çelenk, 8 Mart 1961 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibariyle 64 yaşında olan Çelenk, aslen Erzurumludur. Türkiye’nin yakın dönem siyasetinde, askeri tarihinde ve düşünce hayatında aktif bir rol oynamış, çok yönlü bir isimdir.

Ortaöğretimini İstanbul’daki Koşuyolu Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise 1977 yılında Haydarpaşa Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi Enerji Bölümü’nde 1982 yılında bitirmiştir. Aynı üniversitede Kontrol ve Otomasyon alanında yüksek lisans eğitimine devam etmiştir.

Tarık Çelenk Asker Kökenli Mi, Askeri Kariyeri Nedir?

Evet, Tarık Çelenk asker kökenlidir. 1983 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na elektrik mühendisi olarak katılmıştır. Askerlik kariyeri boyunca İstanbul Taşkızak Tersanesi, Boğaz Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi önemli birimlerde görev almıştır. 1999 yılında binbaşı rütbesiyle emekliye ayrılmıştır.

Hangi Görevlerde Bulundu, Ne İş Yapıyor?

Emekliliğinin ardından hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında çeşitli görevlerde yer almıştır. Eksun Gıda Sanayi’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük, İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği, Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkan Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda çalışmıştır.

Ayrıca medya, düşünce kuruluşları ve siyasi partilerde danışmanlık ve stratejik analiz görevlerini de üstlenmiştir.

Gelecek Partisi’ndeki Görevi Ne?

Tarık Çelenk, Gelecek Partisi kurucularından biri değildir ancak partinin düşünsel altyapısında aktif rol almıştır. Partinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na danışmanlık yapmış, aynı zamanda Gelecek Partisi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Parti içinde özellikle strateji ve siyasal iletişim konularında katkıda bulunmuştur.

Akil İnsanlar Heyeti’nde Yer Aldı Mı?

Evet. Tarık Çelenk, 2013 yılında Türkiye’de başlatılan Çözüm Süreci çerçevesinde oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti‘ne seçilmiş ve Akdeniz Bölgesi Sekreterliği görevini yürütmüştür. Heyetin amacı, toplumsal uzlaşıyı güçlendirmek ve çözüm sürecine halkın desteğini artırmaktı. Çelenk, bu süreçte geniş kesimlerle görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Hangi Düşünce Kuruluşunu Kurdu?

Tarık Çelenk, kurucusu olduğu Ekopolitik Düşünce Merkezi ile Türkiye’deki toplumsal kutuplaşmayı azaltma amacı güden çok sayıda toplantı ve analiz çalışması gerçekleştirmiştir. Ekopolitik, emekli askerleri, milliyetçileri, Kürt siyasetçileri, akademisyenleri ve aydınları bir araya getirmeye çalışmış; uzlaşmacı bir dil geliştirmeye odaklanmıştır.

Bu süreçte psikiyatrist Vamık Volkan’ın danışmanlığında geliştirilen “Ağaç Modeli (Tree Model)” Türkiye’de farklı görüşlerin bir araya getirildiği nadir modellerden biri olmuştur.

Faraszade Ne Demek?

Tarık Çelenk, yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında sıkça “Faraszade” mahlasını kullanmaktadır. Bu isim, babaannesinin ailesine ait olan Erzurumlu köklü bir ailenin soyadıdır. “Faraszade” ailesi, nesiller boyunca Erzurum’un tarihi camilerinin temizliğiyle tanınmıştır. Bu mahlas, hem kökenlerine olan bağlılığını hem de geleneksel değerlere duyduğu saygıyı simgeler.

Hangi Kitapları Yazdı, Yazarlık Kariyeri Nasıl Başladı?

Tarık Çelenk, hem akademik hem de siyasal analiz içerikli birçok köşe yazısı ve kitap kaleme almıştır. Yenibirlik Gazetesi’nde düzenli olarak köşe yazıları yazan Çelenk’in yayımlanmış bazı kitapları şunlardır:

Mahallenin Krizinden Memleketin Krizine

Türk Sağı: Mahalle, Kriz ve Kritik

Bu eserlerinde Türkiye’nin sosyolojik kırılmaları, sağ siyaset içindeki dönüşümler, kimlik politikaları ve toplumsal kutuplaşma gibi konulara ışık tutmuştur.

TV Programlarında Danışmanlık Yaptı mı?

Evet. Tarık Çelenk, son dönemde televizyon dünyasında da danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Özellikle NOW TV’de (eski FOX TV) yayımlanan popüler dizi “Kızıl Goncalar” dizisinin senaryo danışmanlarından biridir. Dizinin sosyolojik ve politik altyapısının oturtulmasında etkin bir rol oynamıştır.

Tarık Çelenk Evli Mi, Kaç Çocuğu Var?

Tarık Çelenk evli ve iki çocuk babasıdır. Ailesine ve özel hayatına dair çok fazla detayı kamuoyu ile paylaşmasa da, sade ve entelektüel bir yaşam sürdüğü bilinmektedir.