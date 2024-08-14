İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katılacağına dair çıkan iddiaları doğruladı. Yücel, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Evet, AK Parti'ye katılıyorum. Bugün rozeti takacağım inşallah" ifadelerini kullandı. Peki, Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

AHMET ERSAGUN YÜCEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Ahmet Ersagun Yücel, 1972 yılında Osmaniye'de doğdu. Eğitim hayatına Osmaniye'de başladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Serigrafi bölümünden mezun oldu. Eğitimine ABD'de devam eden Yücel, New York Üniversitesi'nde reklam ve pazarlama alanında eğitim aldı. Yüksek lisansını ise Kaliforniya Newport Üniversitesi'nde işletme ve pazarlama üzerine tamamladı.

Kariyerine çeşitli önemli firmalarda yöneticilik yaparak başlayan Yücel, 1999 yılında TAV Havalimanları'nda genel müdürlük görevini üstlendi. 2002 yılında TAV Holding genel sekreteri olarak atanırken, 2009 yılında TAV Havalimanları yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 2017 yılında İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve TAV Holding'den ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZBELCOM'da genel müdürlük ve İZDOĞA A.Ş.'de genel müdürlük görevlerinde bulundu. 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde İstanbul 1. seçim bölgesinde Millet İttifakı kontenjanından Cumhuriyet Halk Partisi listesinden 6. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

AK PARTİ'YE KATILIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partilerine yeni isimlerin katılacağını açıklamıştı. Dağ, bu süreçte 2 milletvekili ve 15 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini belirtmişti. Ahmet Ersagun Yücel'in AK Parti'ye katılımı, bu süreçte önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ahmet Ersagun Yücel'in AK Parti'ye katılımı, siyasi arenada büyük bir merakla bekleniyor. Rozet töreninin ardından, Yücel'in yeni görevleri ve siyasi stratejileri de merakla takip edilecek.