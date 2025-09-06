Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan Kimdir?

Akademik kariyerine onlarca ulusal ve uluslararası yayın, güçlü bir klinik birikim ve yöneticilik tecrübeleri sığdıran Prof. Dr. Adem Aslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

1971 yılında Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Köyü’nde dünyaya gelen Prof. Dr. Adem Aslan, lise öğrenimini 1988 yılında İçel Hacı Sabancı Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, üç yıl boyunca Hakkari, Karaman ve Mersin illerinde pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlayan Prof. Dr. Aslan, 2000 yılında Muş Malazgirt’te kısa dönem askerlik hizmetini tamamladı. 30 Haziran 2004’te beyin ve sinir cerrahisi uzmanı unvanını aldıktan sonra, kısa bir süre Nevşehir SSK Hastanesi’nde görev yaptı.

Akademik kariyerine 25 Ocak 2005’te Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak başlayan Prof. Dr. Aslan, 2009 yılında Türk Nöroşirürji Derneği’nin “Prof. Dr. Mahir Tevruz Bilimsel Araştırma Ödülü”ne layık görüldü. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde klinik gözlemci olarak görev aldı. 2011’de doçent, 2016’da profesör unvanını aldı.

Akademik Ve Bilimsel Katkılar

Başlıca akademik ilgi alanı travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları olan Prof. Dr. Aslan’ın, ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış 162 bilimsel yayını bulunmaktadır. Ayrıca Türk Nöroşirürji Derneği, Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu (EANS) ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği gibi seçkin mesleki kuruluşların da üyesidir.

Üstlendiği İdari Görevler

Prof. Dr. Aslan, akademik yaşamı boyunca çeşitli yönetsel sorumluluklar da üstlenmiştir. Bunlar arasında:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekilliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Koordinatörlüğü

Üniversitelerarası Kurul Temsilciliği gibi görevler yer almaktadır.

Rektörlük görevi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Rektör Yardımcısı ve Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi olarak görev yaptığı süreçte, Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile 05 Eylül 2025 tarihi itibariyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.